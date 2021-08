Las Nuevas Alternativas A Spotify

Las alternativas de Spotify están ganando fuerza constantemente, aunque no todos compiten por reemplazar al perro más grande de la transmisión

Mientras avanza el 2021, Spotify se conserva en la cumbre de los servicios de suscripción de canción en streaming.

A partir de que Spotify debutó por primera ocasión en octubre de 2008, la aplicación ha atraído a bastante más de 165 millones de suscriptores y ha asumido una postura dominante en la cumbre de la industria de la melodía en streaming. Sin embargo ahora que el mercado está madurando con alrededor de 500 millones de suscriptores de melodía en tiempo real internacionalmente, la postura de Spotify en la cumbre del gallinero no está garantizada.

Hace diversos años, informamos por primera ocasión que Apple Music había superado el recuento de suscriptores de Spotify en EE. De todas maneras, Apple Music seguirá siendo un contrincante universal serio en 2021: a inicios de este año, la compañía reveló 660 millones de suscriptores en su cartera de servicios de suscripción premium, que incluye Apple Music.

Pese a añadir la más grande proporción de suscriptores netos de cualquier servicio de transmisión de melodía entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, Spotify está perdiendo poco a poco colaboración de mercado ante rivales como YouTube Music, Tencent Music y Amazon Music.

Sin embargo, el espacio de transmisión de canción ahora se está diversificando para integrar más nichos musicales, vivencias de audiófilos y aplicaciones como TikTok.

Entonces, ¿quiénes son las alternativas de Spotify mayores e interesantes en 2021?

Aquí hay un vistazo veloz a los 10 primordiales participantes internacionalmente, todos los cuales son cada vez más percibidos por los fanáticos de la melodía y los ejecutivos de Spotify.

Bandcamp



Cuando se trata de alternativas de Spotify, algunas personas piensan que Bandcamp encabeza la lista. Pero es poco probable que esta plataforma centrada en la industria independiente corteje a Wall Street por miles de millones o exclusivas de Ed Sheeran.

De hecho, los usuarios de Bandcamp han comenzado a referirse a la aplicación como “anti-Spotify” en los últimos años. Mientras que Spotify se ha basado en la publicidad de terceros para obtener ingresos y utiliza una fórmula complicada para calcular las regalías de los artistas, Bandcamp no recopila ningún dato personal sobre sus usuarios y permite que los artistas establezcan sus propios precios. A diferencia de Spotify, Bandcamp también permite que cualquiera envíe pistas a la plataforma.

Si te apasiona apoyar a artistas independientes, entonces te sentirás genial con Bandcamp. Para una aplicación que no usa publicidad paga, ciertamente tiene una lista exhaustiva de funciones y una excelente experiencia de usuario. Puede reservar nuevos álbumes antes de que salgan, descargar archivos para escucharlos sin conexión y escuchar nuevas transmisiones de conciertos en vivo todos los días.

Resumen de las características clave de Bandcamp:

Una política de privacidad fácil de usar y sin anuncios ni otras interrupciones.

Transmite conciertos de artistas independientes

Un gran porcentaje de cada compra va directamente al artista que creó el contenido.

Total de suscriptores: No revelado. Los usuarios compraron un poco más de 5 millones de álbumes digitales en Bandcamp en 2020.

Precios: las cuentas de usuario de Bandcamp son completamente gratuitas. Los artistas establecen precios individuales para pistas y álbumes.

SoundCloud



La enorme biblioteca de contenido de SoundCloud contiene más de 265 millones de canciones y podcasts. Sin embargo, para obtener acceso completo a la biblioteca, necesitará una suscripción a SoundCloud Go +.

Como suscriptor de Go +, puede copiar varias pistas entre sí para crear sus propias mezclas de DJ. Esta es sin duda una característica útil si organizas muchas fiestas en casa. Una suscripción regular a SoundCloud Go, que tiene un precio un poco más bajo que el nivel Go +, ofrece descargas ilimitadas con acceso parcial a la extensa biblioteca de audio de la aplicación.

En lo que respecta a las aplicaciones de transmisión monolíticas, SoundCloud es una de nuestras principales opciones.

Características clave de SoundCloud de un vistazo

Una de las bibliotecas de audio más grandes del mundo.

Un motor de DJ que te permite mezclar tus propias pistas

Descargas ilimitadas para escuchar sin conexión

Suscriptores totales: 76 millones a partir de 2019

Precio: $ 4.99 por mes para SoundCloud Go / $ 9.99 por mes para SoundCloud Go +

YouTube Music



YouTube Music fue una vez conocida como la plataforma de música gratuita más grande del planeta. Pero ahora, sorprende el espacio con sus números de suscriptores mejores de lo esperado.

Como el segundo motor de búsqueda más grande del mundo, YouTube aporta una ventaja natural al espacio de transmisión de música. Después de todo, una de las formas en que la plataforma de videos de YouTube adquirió su base de usuarios inicial fue ofreciendo herramientas que permitían a cualquiera crear listas de reproducción personalizadas de sus videos musicales favoritos.

El nivel gratuito de YouTube Music ofrece algunas funciones útiles y una calidad de audio decente a 128 kbps. Además, esta aplicación es una de las pocas que puede competir con Spotify cuando se trata de ofrecer los mejores podcasts del mundo. Dicho esto, la versión de pago ofrece a los usuarios una experiencia mucho mejor. Por ejemplo, la transmisión móvil en la versión freemium se detiene tan pronto como minimiza la aplicación.

En resumen, YouTube Music definitivamente vale la pena echarle un vistazo. Siempre puede darle al nivel freemium una prueba sin riesgos si no está seguro de pagar una suscripción de inmediato.

Características clave de YouTube Music de un vistazo:

Mucha música underground y contenido único por descubrir

Listas de reproducción infinitas con el motor «You Mix»

Uno de los algoritmos de personalización más avanzados disponibles

Suscriptores totales: más de 30 millones de usuarios de pago en YouTube Premium y YouTube Music combinados

Precio: $ 9.99 por mes

Amazon Music Unlimited



Amazon realmente se ha diversificado en servicios de contenido de video y audio últimamente, y la oferta de Music Unlimited de la compañía es exactamente lo que esperaría. Con Amazon Music Unlimited , puede soltar a Alexa para que descubra nuevos artistas para usted mientras duerme, categorizar pistas por estado de ánimo y transformar su dispositivo Fire en una máquina de karaoke. Si tiene las palabras de una canción atascadas en su cabeza, incluso puede ejecutar una búsqueda de letras para obtener todos los detalles de esa canción sin saber el título. Amazon Music Unlimited se ejecuta en un modelo de suscripción ligeramente diferente al de cualquier otro servicio de nuestra lista. Los miembros Prime obtienen precios de suscripción con descuento, y los propietarios de Echo tienen la opción de usar el servicio en un solo dispositivo con más del 50% de descuento.

Características clave de Amazon Music Unlimited de un vistazo:

Una amplia gama de funciones de búsqueda que facilitan la búsqueda de artistas underground y la música que te encantará.

Hasta 256 kbps de calidad de transmisión con la opción de actualizar a 850 kbps a través de Amazon Music HD

Disponible en más de 45 países

Suscriptores totales: 55 millones

Precio: $ 7.99 por mes para miembros Prime / $ 9.99 por mes para clientes de Amazon sin una membresía Prime

Apple Music



No es casualidad que Apple Music sea la más grande de las alternativas de Spotify, al menos cuando se trata de pagar suscripciones. Como inventor del iPod y la primera empresa en democratizar la distribución de audio, Apple se encuentra en una posición única para enfrentarse a Spotify en los próximos años.

Para empezar, la biblioteca de Apple Music cuenta con varios millones de pistas más que la de Spotify, y el equipo de Apple Music agregó recientemente soporte de audio sin pérdidas para una experiencia de transmisión optimizada. Si tiene un dispositivo móvil iOS, puede reproducir pistas en la aplicación usando nada más que comandos de voz para Siri. Además, cada suscripción viene automáticamente con una prueba gratuita de 90 días.

Características clave de Apple Music de un vistazo:

Soporte de audio sin pérdidas para más de 75 millones de canciones

Integración completa con Siri el resto del ecosistema móvil iOS

Listas de reproducción seleccionadas

Un período de prueba gratuito muy largo

Suscriptores totales: Apple anunció oficialmente que el número de suscriptores de música será de 60 millones en junio de 2019. Sin embargo, el número total de suscriptores de Apple en todos los servicios alcanzó oficialmente los 660 millones en abril de 2021.

Precio: $ 4.99 por mes para estudiantes universitarios / $ 9.99 por mes para planes individuales regulares / $ 14.99 por mes para planes familiares

Deezer



La impresionante variedad de características de Deezer ciertamente rivaliza con todo lo que Spotify tiene para ofrecer. La pantalla de inicio de esta aplicación le permite buscar fácilmente a todos sus artistas favoritos, explorar listas de reproducción recomendadas, encontrar nuevas pistas en el género que desee y obtener recomendaciones personalizadas en un instante. Al igual que en Spotify, puede dar me gusta a las canciones, omitir pistas y crear una cola personalizada en Deezer. Además, la sección «Made for You» de Deezer crea nuevas mezclas personalizadas para usted todos los días. Además, Deezer está disponible en varios países más que Spotify en este momento. Si estás en un país donde no puedes conseguir Spotify o simplemente estás buscando una gran alternativa, definitivamente querrás echarle un vistazo a Deezer.

Resumen de las características clave de Deezer:

Más de 50 millones de canciones en la biblioteca de Deezer

Los usuarios pueden crear estaciones de radio personalizadas y recibir nuevas recomendaciones personalizadas todos los días.

Una biblioteca cada vez mayor de podcasts populares

Suscriptores totales: entre 7 millones y 14 millones

Precio: $ 9.99 por mes para Deezer Premium / $ 14.99 por mes para Deezer Family