¿Los Extranjeros Pagan Impuestos en Estados Unidos?

Es probable que si no nació en los EE. UU., o no es un ciudadano estadounidense naturalizado, entonces sea un extranjero, al menos de acuerdo con el IRS.

Además, el IRS clasifica a los extranjeros como extranjeros residentes y extranjeros no residentes. Si es un extranjero (no un ciudadano de los EE. UU.), se le considera un extranjero no residente a menos que cumpla con una de las dos pruebas.

Usted es un extranjero residente de los Estados Unidos a efectos fiscales si cumple con la prueba de la tarjeta verde o la prueba de presencia sustancial para el año calendario (1 de enero al 31 de diciembre).

Existen ciertas reglas para determinar las fechas de inicio y finalización de la residencia para los extranjeros .

En algunos casos, los extranjeros pueden realizar elecciones que anulan la prueba de la tarjeta verde y la prueba de presencia sustancial, de la siguiente manera:

Nota: Puede ser un extranjero no residente y un extranjero residente durante el mismo año fiscal. Esto suele ocurrir en el año en que llega o sale de los Estados Unidos. Si es así, puede optar por ser tratado como un Extranjero de Doble Estatus para este año contributivo y un Residente Extranjero para el próximo año contributivo si cumple con ciertos requisitos.

¿Por qué le importa al IRS qué tipo de extranjero soy?

Su condición de extranjero determina en gran medida su condición tributaria. Debido a que los residentes y los extranjeros no residentes pagan impuestos de manera diferente, es importante que usted determine su estado fiscal.

Los extranjeros residentes deben seguir las mismas leyes fiscales que los ciudadanos estadounidenses. Si es un extranjero residente, debe informar sus ingresos mundiales de todas las fuentes, es decir, ingresos tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

Los extranjeros no residentes solo están obligados a pagar impuestos sobre la renta sobre cualquier ingreso que se obtenga o se obtenga de otra manera de una fuente estadounidense. No tienen que pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos en el extranjero.

¿Qué es la prueba de la tarjeta verde?

Es residente, a efectos fiscales federales de los EE. UU., si es un residente permanente legal de los Estados Unidos en cualquier momento durante el año calendario. Esto se conoce como la prueba de la «tarjeta verde» .

Usted es un residente permanente legal de los Estados Unidos, en cualquier momento, si se le ha otorgado el privilegio, de acuerdo con las leyes de inmigración, de residir permanentemente en los Estados Unidos como inmigrante. Por lo general, tiene este estado si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) le emitió una tarjeta de registro de extranjero, el Formulario I-551, también conocido como «tarjeta verde» o «Green Card».

Continúa teniendo el estatus de residente de EE. UU., bajo esta prueba, a menos que:

Usted renuncia voluntariamente y abandona este estado por escrito al USCIS,

Su estatus de inmigrante es cancelado administrativamente por el USCIS, o

Su estatus de inmigrante es terminado judicialmente por un tribunal federal de los EE. UU.

Si cumple con la prueba de la tarjeta verde en cualquier momento durante el año calendario, pero no cumple con la prueba de presencia sustancial para ese año, la fecha de inicio de su residencia es el primer día en el que está presente en los Estados Unidos como residente permanente legal.

Sin embargo, un extranjero que ha estado presente en los Estados Unidos en cualquier momento durante un año calendario como residente permanente legal puede optar por ser tratado como un extranjero residente durante todo el año calendario.

