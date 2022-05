Actividades de logística: funciones simples

Las actividades de logística son simples en múltiples sectores, en especial en el negocio y, más que nada, en el negocio que se hace por Internet. Debido a las diversas actividades que se llevan a cabo dentro del entorno de la logística, se puede rescatar el problema que implica el tiempo y la distancia entre productor y comprador final, aportando valor a la compra y perfeccionando la experiencia del cliente.

Qué es la logística y qué importancia tiene actualmente

Se entiende por logística al grupo de actividades y medios que son necesarios para la realización de una empresa o un servicio. Aunque las actividades de logística se encuentran en múltiples espacios y sectores, actualmente la logística ha cobrado una mayor trascendencia por el auge del negocio electrónico.

El negocio electrónico implica en la actualidad una de las principales formas de negocio, y todo hace pensar que, en las siguientes décadas, este auge no va a hacer otra cosa sino aumentar , llegando a colocarse como el principal sector comercial en muchos países del mundo. Se debe considerar que, gracias a la naturaleza del negocio electrónico, las actividades logísticas cobran una particular trascendencia, ya que son la única forma de hacer llegar el producto o servicio adquirido al cliente final, por lo cual conforman un factor imprescindible en esta clase de transacciones comerciales.

Funciones básicas

Como se ha dicho, las actividades de logística se encuentran presentes en múltiples espacios y sectores. No obstante, en esas empresas que cuentan con un departamento de logística, la mayoría de sus actividades cumplen de un modo u otro con alguna de las próximas funciones, que son las funciones principales en cualquier departamento de logística:

Control del inventario

Como no podría ser de otra forma, una de las principales actividades de logística es la que trata sobre el control y la administración del inventario. O sea, con el stock de los productos accesibles para ser enviados al comprador cuando este lo demanda mediante una compra. El control del inventario es una de las actividades de logística más relevantes, debido a que de él dependerán cada una de las actividades posteriores que se lleven a cabo, por lo cual es importante no infravalorarlo pese a constituir una de las funciones menos visuales y tangibles de la logística.

Procesos y labores de depósito

Aunque está relacionado con el control de inventario, los procesos y labores de depósito son diversos. En esta situación, las actividades de logística no están tan centradas en contar con un inventario que aporte datos sobre la acntidad y el sitio preciso en el que está el stock disponible, sino más bien en las actividades relativas al propio mantenimiento y al procedimiento del producto en el tiempo que está en el depósito. En este sentido, habría que hablar de actividades destinadas a un óptimo y adecuado almacenamiento (por ejemplo, teniendo presente condiciones físicas de luz, humedad, temperatura, etcétera.). De igual manera, también entran en esta categoría cada una de las funciones relacionadas con el picking (recogida y mezcla de los productos en cargas unitarias), e inclusive el empaquetado del producto previo a salir del depósito.

Distribución

Este grupo de actividades de logística se refiere al transporte de la mercancía o producto, y suele ser la parte más visual y que se asocia velozmente a las actividades logísticas. No obstante, como se pudo ver, no es en absoluto la única función de estas ocupaciones. La distribución se refiere al conjunto de actividades destinadas a que el producto se desplace de un espacio a otro. Principálmente, desde el depósito hasta el cliente final. En este momento cobran particular importancia recursos como el servicio de última milla, así como la utilización de sistemas digitales que garanticen la trazabilidad del producto en todo momento.

Trazabilidad

Otra de las actividades de logística simples y primordiales es la trazabilidad. Como se ha explicado, la trazabilidad cobra particular trascendencia en las actividades de transporte y distribución. No obstante, se debe comprender que la trazabilidad se refiere a conocer la integridad de la historia del producto, desde su momento de producción o construcción hasta entonces en el que llega a manos del cliente final, por lo lo que hablamos de una función elemental de la logística que encierra todo el proceso del producto o servicio que el comprador consigue.

Logística inversa

Al final, otras actividades de logística que son imposibles de pasar por alto es la llamada logística inversa. Aunque se suele asociar la actividad logística al conjunto de actividades que permiten que un producto llegue al consumidor final, también hay ciertos casos en los cuales dichas actividades se extienden más allá de la entrega del producto. En esta situación es cuando se habla de logística inversa, y el mejor ejemplo está en las devoluciones. En el caso de que un cliente opte por llevar a cabo una devolución, las actividades más importantes para hacer llegar de vuelta el producto desde el comprador hasta el depósito también son actividades de logística, y representan un factor fundamental respecto a la satisfacción del comprador, que puede influir en que dicho comprador vuelva a comprar en el mismo lugar o no.

