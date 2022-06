Estos Son Los Vestidos Más Atractivos de Los Oscar 2022

La alfombra roja más esperada del año nos ha dejado con bastante buen sabor de boca.

A la inversa que en otros casos, los Oscar 2022 han estados marcados por la elegancia y la sobriedad más sofisticada.

Desde Nicole Kidman hasta Penélope Cruz, estás son nuestras propias preferidas.

Los Premios Oscar 2022 han vuelto con más fuerza que nunca, tras dos últimas ediciones sometidas a los parámetros de la pandemia.

Retomando su tradicional formato en el Dolby Theatre de Los Ángeles, hemos observado una alfombra roja llena de glamour y elegancia a piezas equivalentes.

Generalmente los estilismos fueron bastante comedidos, sin embargo con varias combinaciones de lo más interesantes y originales.

Tenemos a nuestra estimada Penélope Cruz, a la que se suman Jessica Chastain o Nicole Kidman como las mejores vestidas de la noche.

Penélope Cruz

La de España ha vuelto a apostar por Chanel para la alfombra roja, como bien nos tiene acostumbradas. Hablamos de un vestido negro con falda grande y cuerpo tipo corsé con cuello halter joya. ¿Lo mejor? El detalle de los bolsillos.

Jessica Chastain

La actriz no solo ha triunfado al ser la ganadora del Oscar a mejor actriz por su trabajo en Los ojos de Tammy Faye, sino que deslumbró en la alfombra roja con este increíble vestido de lentejuelas y plumas de la firma Gucci.

Zendaya

Siempre es una de las mejores vestidas de la alfombra roja, y en esta situación no iba a ser menos.

Con una falda extensa de lentejuelas plateadas, combinada con una camisa blanca cropped satinada, las dos de Valentino, la actriz no solo ha destacado por ser una de las más elegantes, sino de las más originales.

Zoë Kravitz

La actriz de The Batman ha dejado atrás el negro y sacado su lado más lady. Ha elegido un vestido extenso rosa palo, con un lazo en el escote, de la firma Saint Laurent (de la que es embajadora). Remata con un recogido y gargantilla, bastante a lo Audrey Hepburn.

Kristen Stewart

Estaba nominada a mejor actriz por la cinta sobre la vida de la princesa Diana, Spencer y en oposición a todo protocolo, ha dejado a un lado los vestidos largos y se ha enfundado en un grupo de Chanel con unos mini shorts, camisa blanca y americana.

Jennifer Garner

La actriz ha rezumado elegancia con este sencillo vestido rojo de Brandon Maxwell, extenso hasta los pies y con un escote de lo más favorecedor. Remata con melena suelta con ondas naturales y raya al lado, y pendientes plateados.

Nicole Kidman

Estaba nominada a mejor actriz por Being the Ricardos, y no pudo ir más conforme a la situación. Con un increíble vestido de Armani Privé con peplum y cola en color gris, fue una de nuestras absolutas preferidas.

Kirsten Dunst

Estaba nominada por su actuación en El poder del perro. En su caso su estilismo estaba protagonizado por un original vestido vintage de color rojo, de la firma francesa Christian Lacroix. Ha dejado las joyas llamativas a un lado, completando con un sencillo recogido.

Uma Thurman

La actriz fue otra de las que ha decidido modificar el común vestido extenso por un conjunto de dos partes. En su caso se decanta por el tradicional binomio blanco y negro, con una falda lapicero hasta los pies y una simple camisa de botones satinada.

Maggie Gyllenhaal

Fue una de las más originales, y es lo que suele pasar con un diseño de Schiaparelli. En color negro y con los detalles dorados durante la pieza, lo cual ha marcado la diferencia es el escote tipo caja.