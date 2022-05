HMB, el suplemento de moda para ganar masa muscular

Hay suplementos que sirven y otros que no, pero la ciencia parece respaldar el consumo de HMB para apurar nuestra recuperación y ganar masa muscular.

El negocio de los suplementos es bastante poderoso, pero en ocasiones no debe dejarse mentirle. Tras grandes campañas de marketing y promesas de resultados increíbles, nos damos de bruces con la realidad y descubrimos que el verdadero secreto en el momento de mejorar nuestra estructura del cuerpo son el entrenamiento, la nutrición y el tiempo libre. No obstante, hay algunos productos que sí nos pueden ayudar, y el HMB parece ser uno de ellos, junto a otros que hemos descrito en Deporte y Vida como pueden ser la creatina, la proteína Whey o la beta-alanina.

HMB son las siglas de ß-hidroxi-ß metilbutirato, un compuesto natural que se produce durante el metabolismo del aminoácido leucina (uno de los aminoácidos de cadena ramificada BCAA´s). Su descubridor ha sido el doctor Steven Nissen, y aunque disfruta de gran fama en la sociedad culturista, pocos saben todavía cómo funciona y si sus expectativas con este producto pueden ver cumplidas en mayor o menor medida.

El HMB se usa como suplemento nutricional en el deporte desde 1997, atribuyéndosele una disminución de la proteólisis muscular. En los últimos años, se han descrito efectos positivos del HMB en distintas enfermedades, lo que aumenta su posible utilidad para la mejora de la salud. Es el metabolito de la leucina, miembro de los BCAA (aminoácidos ramificados). Se demostró que estimulan la síntesis de proteínas.

¿Qué dice la ciencia al respecto?

Un análisis publicado en el Journal of the American College of Nutrition avala la utilización de HMB debido a que sus hallazgos sugieren que durante un entrenamiento fuerte, las ventajas de recuperación se mejoran con la aumento de HMB y un carbohidrato de liberación lenta. Se observaron reducciones en los marcadores de daño muscular y mejor rendimiento atlético.

Los científicos sospechan que los músculos afectados por un entrenamiento fuerte podrían no ser capaces de generar todos los elementos clave para el aumento por sí solos, y que el HMB es una manera óptima de complementar aquel aumento. Los científicos también creen que los carbohidratos de digestión lenta, como la isomaltulosa, son eficaces para mejorar los entrenamientos extremos que nos quitan las reservas de energía accesibles en nuestro cuerpo.

Otra revisión, encabezada por el propio Nissen, ha encontrado que el HMB también es capaz de reducir la grasa del cuerpo. Además, en personas con colesterol alto, la suplementación con HMB fue bastante eficaz en la reducción de LDL malo y el colesterol total.

Según una revisión de Nutrición Hospitalaria, “la forma química más utilizada en los suplementos nutricionales es la sal de calcio de HMB, a una dosis de 3 g de HMB/día. En lo que se refiere a la toxicidad del HMB no se ha descrito en ningún estudio realizado en humanos o en animales, la existencia de efectos adversos tras la ingesta de tres gramos al día de HMB, en su forma de sal de calcio. Además, trabajos realizados en ratas muestran que incluso dosis mayores no provocarían toxicidad”.

