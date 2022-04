Los beneficios de invertir en la Riviera Maya

La Riviera Maya es una región turística de México situada en todo el Mar Caribe en la Península de Yucatán en el Estado de Quintana Roo, geográficamente se alarga en todo el litoral desde la ciudad de Puerto Morelos, al norte, hasta la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an al sur de Tulum, durante unos 130 km de longitud. Las ciudades que conforman el destino turístico Riviera Maya son: Puerto Morelos, , Akumal, Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum.

La Riviera Maya centra los municipios de México con mayor cantidad de certificaciones de playa “Blue Flag”, como la playa “Ventana al Mar” en Puerto Morelos, que la sitúa en un selecto conjunto de playas y marinas en el planeta, que promueven ocupaciones de enseñanza ambiental y presentan de forma persistente información en materia de diversidad biológica, ecosistemas y fenómenos del medio ambiente.

Es un destino con un desarrollo turístico de nivel internacional galardonado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) con el premio “The best of the best”, distinción que lo certifica como un destino donde se utilizan las mejores prácticas en materia turística.

La inversión inmobiliaria en la Riviera Maya es una alternativa sólida para diversificar el capital con la posibilidad de producir grandes utilidades con beneficios en un tiempo de mediano a largo plazo, tomando en cuenta que el valor de los activos inmobiliarios no se perjudica por la inflación y la demanda turística es de las más altas de México, con uno de los mayores crecimientos y desarrollos de capital, siendo de esta forma el nuevo panorama ideal para los inversionistas inmobiliarios.

Atendiendo a las últimas estimaciones de la SECTUR (Sectur) y del Consejo Nacional Empresarial Turístico, México subió en 2020 del séptimo al tercer lugar en la lista de países que reciben más turistas mundiales y la Riviera Maya es de los destinos con más recuperación hotelera y vacacional a lo largo del tiempo de pandemia.

La Riviera Maya todavía es el mercado turístico más consolidado del país, con una oferta diversa y fidelizada, es un destino con mucho potencial de aumento económico, todavía con los efectos de la pandemia por Coronavirus, pues tiene infraestructura turística que responde a las necesidades de todo tipo de visitantes, desde rústicas cabañas a la orilla del océano, hasta enormes problemas incluidos por hoteles, marinas y campos de golf, generando altos ingresos por la zona turística en el país.

Pertenece a los destinos vacacionales más reconocidos de todo el mundo, de esta forma lo demuestran las cifras y los récords de ocupación de acuerdo con la tabla anterior.

El Aeropuerto Internacional de Cancún pertenece a los más activos en México, sobre todo por el mercado turístico que visita esta zona en todo el año y constituye la mayoría de las operaciones aeroportuarias.

Beneficios de la inversión en la Riviera Maya

Consolidación del destino a nivel nacional e internacional, el virus del coronavirus no consiguió dañar la fama del destino.

Idealización turística sustentable al 2030 constituye el primer Programa Turístico Estatal de Quintana Roo, alineado e incluido con las metas del desarrollo sustentable de Organización de las Naciones Unidas, con lo que se asegura la continuidad pese a cambios de administraciones municipales o del Estado.

Retorno de Inversión y Plusvalía , el destino interesa un mercado nacional e internacional con necesidad de alojamiento, es allí donde las alquilas vacacionales acceden en juego, donde la ocupación de los inmuebles puede crear del 6 hasta 12% de retorno de inversión anual.

