¿Puede Ether 2.0 superar a Bitcoin?

Ethereum fue conceptualizado en 2013, que es una plataforma de código abierto que ayuda a desarrollar e implementar nuevas aplicaciones descentralizadas utilizando los mismos conceptos como blockchain.

¿Etherum 2.0 podría superar a Bitcoin?

Pero cuando miramos las diferencias entre Ethereum y Bitcoin, ambas criptomonedas han llamado la atención de los principales actores del mercado, como Goldman Sachs señaló a sus inventores. Ethereum tiene una gran posibilidad de superar los 660 mil millones de dólares en la capitalización de mercado de criptomonedas de Bitcoin.

Ethereum se muestra más prometedor debido a sus aplicaciones del mundo real que tienen la capacidad de almacenar un gran valor. Para esto, la criptomoneda representa el futuro del dinero programable y en forma de contratos inteligentes de una manera que las criptomonedas heredadas como Bitcoin no pueden.

La capacidad de simplificar los pagos

Ethereum es la única criptomoneda que es capaz de simplificar los pagos en todo el mundo. Esto se debe a que apoya el desarrollo y permite la creación de nuevas aplicaciones en su infraestructura, convirtiéndose en un recurso valioso a largo plazo.

Ether (ETH) se usa para pagar esas transacciones y también está viendo la creciente popularidad de los NFT esta primavera. Hay un gran alcance de ether ya que la mayoría de las transacciones se realizan utilizando esta criptomoneda en lugar de Bitcoin en los últimos 12 meses.

A pesar de que hubo una caída en las criptomonedas, el ether aumentó alrededor de un 1,000% durante el último año en comparación con el aumento del 300% de Bitcoin. Pero cuando miramos a Bitcoin en el otro lado, es puramente una muestra de valor que es una moneda respaldada por el valor percibido de quienes la poseen, ya sea Ethereum y la cadena de bloques ETH se alimentan entre sí.

La red Ethereum lo está ayudando a aumentar mucho más rápido y reducir el costo de las transacciones en la red, lo que aumenta el precio de los tokens.

Incluso las aplicaciones basadas en Ether también están en auge como nunca antes. Los tipos más comunes de aplicaciones en uso son DeFi, que registró un crecimiento de alrededor del 2,000 por ciento en 2020, con más de US$ 16 mil millones en criptoactivos almacenados en sus protocolos hasta fin de año.

¿Cuál es el futuro de ETH?

Ether estaba en US $ 125,63 en 2020 y creció casi un 500 por ciento al final del año de US $ 729,65. En 2021, alcanzó los 4.380 dólares, pero también osciló entre 1.700 y 2.500 dólares desde entonces ha sido volátil.

Pero, ¿alguna vez pensaste dónde estará ETH a fines de 2021? Se espera que alcance entre US $ 3,500 y US $ 4,500 para fines de este año y llegará a US $ 11,170 para 2025. La mayoría de los expertos pronostican que ETH podría aumentar hasta US $ 19,842 para 2025 y para fines de 2022 podría ser la criptomoneda con más transacciones en el mercado.

Resumiendo

Ethereum representa un enfoque sostenible y orientado a funciones para la criptomoneda que también puede respaldar el futuro de DeFi. Pero la mayoría de la gente espera que se implementen las regulaciones gubernamentales. En pocas palabras, muchos cambios en las criptomonedas son buenos y cuando los mercados están regulados se vuelven aún más seguros para los usuarios.